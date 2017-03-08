Для того, чтобы стать участником акции «Король шиномонтажа», радиослушателям предстояло в прямом эфире 107,4 FM ответить на порцию нехитрых вопросов на автомобильную тематику. Лихо разобравшиеся с видами ключей зажигания, коробками передач и прочими автомобильными атрибутами слушатели участвовали в финале акции, прошедшимим на шиномонтаже «Покрышкин». Здесь в качестве главного испытания необходимо было на скорость заменить колесо. Главный автомеханик радиостанции, ведущий программы «Автодром» Александр Соколовский зафиксировал результат. За одну минуту 27 секунд с заданием справился Николай Чижовский (на снимке). «Король шиномонтажа» оказался еще и поклонником 107,4 FM. Как и было обещано, победитель получил сертификат на бесплатную замену шин от генерального партнера игры – шиномонтажа «Покрышкин», что на улице Малайчука, 2а. Кстати, здесь круглосуточно и без выходных оказывают огромный спектр услуг. К слову, акции и нескучные розыгрыши для своих слушателей радиостанция 107,4 FM организовывает постоянно. Чтобы стать участником, необходимо быть на волне хорошего настроения.

1 апреля, 2017