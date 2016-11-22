В преддверии Дня всех влюбленных творческая команда Центра моды и красоты «Хрустальная Нимфа», совместно с Первым городским телеканалом и радиостанцией 107,4 FM, подготовила трогательные поздравления для гомельчан. Акция «Love-мобиль» стартовала много лет назад и в канун Дня святого Валентина проходит ежегодно на улицах любимого города. Празднично украшенный автомобиль с настоящими «ангелами» и съемочной группой Первого городского телеканала на борту (на снимке – наш корреспондент Александр Соколовский с «ангелами») и в этот раз отправился на поиски самых влюблённых.