В преддверии весеннего праздника радиостанция 107,4 FM совместно с партнерами – рестораном национальной кухни «Беларуская хата», магазинами цветов и подарков «Лотос» и «Ландыш» – провели акцию «Мой ласковый и нежный зверь». На первом этапе мужчины в течение недели в прямом эфире радио доказывали, что знают все о своих дамах сердца.

В финале встретились четверо смельчаков.

Слушатели, прошедшие в финал акции «Мой ласковый и нежный зверь», даже не догадывались, что, по задумке ведущих Саши Соколовского и Насти Лисовской, им предстоит выполнить ради любимой. Как и их дамы сердца, которые, комфортно в это время отдыхали в ресторане национальной кухни «Беларуская Хата». Финалисты же, по их признанию, были готовы на все.

Женщины часто придумывают забавные и милые прозвища своим любимым, называя мужчин тиграми, медвежатами или котиками. Организаторы подошли к этой трогательной традиции буквально. Мужчин облачили в плюшевые костюмы зверей, запретили пользоваться мобильными телефонами, личным и общественным транспортом, и, вооружив только планом, отправили добытчиков на поиски возлюбленной.

Мужчины, бегущие в костюмах зверей, вызывали восторженные и недоуменные взгляды, проезжающие авто подбадривали клаксонами, некоторые сердобольные водители предлагали подвезти, что не запрещалось условиями акции. Потому самые находчивые участники так и поступали, ведь к финишу необходимо было прибыть первым, да и, как и подобает мужчине, с цветами от магазина «Лотос».

В ресторане национальной кухни «Беларуская хата» дамы долго не томились в ожидании. Во-первых, красиво отдыхали, во-вторых, ласковые и нежные не заставили себя долго ждать.

Акция «Мой ласковый и нежный зверь» была рассчитана на отважных мужчин во всех смыслах этого слова, готовых ради своих женщин на все, даже на перевоплощение. Финалистам, Дмитрию и Анастасии Курдюк достался романтический ужин в ресторане национальной кухни «Беларуская хата», всем остальным – море нестандартного удовольствия.

8 марта, 2019.

Видео (Первый городской телеканал).