Участникам проекта необходимо было прислать креативное фото своего домашнего питомца с нескучным комментарием. Партнером проекта выступила сеть зоомагазинов Мистер Пёс».

Судьбу финала конкурса «Наша няша» решило голосование участников группы радиостанции ВК. Из множества присланных умиляющих фотографий кошек, собак, кроликов, черепах, попугаев и даже свинок звездой проекта был признан кот Мартин. Пушистый «Джеймс Бонд» быстро освоился в эфирной студии и предусмотрительно обосновался на руках у партнера, дарителя множества зоо-подарков.

В подарок самому фотогеничному коту региона досталась новая комфортабельная лежанка, полотенце для пушистых котов, вкуснейшие корма и скидочная карта на пожизненное обслуживание в сети зоомагазинов «Мистер Пёс», где, к слову, даже мышку смогут обслужить по высшему разряду.

Видео (с отметки 15:48)

1 августа, 2017