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«Наша няша»

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«Наша няша»

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Участникам проекта необходимо было прислать креативное фото своего домашнего питомца с нескучным комментарием. Партнером проекта выступила сеть зоомагазинов Мистер Пёс».

Судьбу финала конкурса «Наша няша» решило голосование участников группы радиостанции ВК. Из множества присланных  умиляющих фотографий  кошек, собак, кроликов, черепах, попугаев и даже свинок звездой  проекта был признан кот Мартин. Пушистый  «Джеймс Бонд»  быстро освоился в эфирной студии и предусмотрительно обосновался на руках у партнера, дарителя множества зоо-подарков.

В подарок самому фотогеничному коту региона досталась  новая комфортабельная лежанка, полотенце для пушистых котов, вкуснейшие корма и скидочная карта на пожизненное обслуживание в сети зоомагазинов «Мистер Пёс», где, к слову, даже мышку смогут обслужить по высшему разряду. 

Видео (с отметки 15:48)

1 августа, 2017