В преддверии Дня автомобилиста радио 107,4 FM совместно с автошколой «Лидер» провело специальную акцию для будущих водителейю. Акция радио «Стань одним из лидеров» стала приятным подарком для всех желающих стать обладателями водительского удостоверения. Всю неделю каждое утро буднего дня слушатели 107,4 оставляли забавные комментарии под картинками на автомобильную тематику в группе радиостанции ВКонтакте. Авторы самых интересных сообщений встретились в финале акции. Претендентам на главный приз – сертификата на 150 рублей на обучение в автошколе «Лидер» – было предложено сразиться в скорости и ловкости и продемонстрировать свои таланты в управлении… велосипедом. Лучший результат на импровизированной велотрассе автодрома «Лидер» показал Дмитрий Гуреев (на снимке – в центре, слева и справа от него – ведущие радио 107,4 FM Анастасия Лисовская и Александр Соколовский), с легкостью преодолевший нехитрое испытание. Сейчас победителя акции «Стань одним из лидеров» ждет обучение в автошколе и получение заветного водительского удостоверения.

Видео (с отметки 12:24).

30 октября, 2017.