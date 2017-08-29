25 августа, 2017

Третий год подряд в августе стартует конкурс «Работодатель года», участниками которого могут стать компании и предприятия самых разнообразных сфер деятельности. Цель конкурса – помочь специалистам (в том числе, молодым) найти достойную вакансию на рынке труда, а компаниям – оценить собственный уровень и конкурентоспособность в качестве работодателя.

Конкурс организовывается образовательным центром «Лидер» при помощи генерального спонсора – сервиса по выбору и бронированию образовательных услуг BookYourStudy.by. Беспристрастность результатов конкурса обеспечивается и гарантируется путем абсолютно безвозмездного участия в нем компаний.

Организация каждого этапа проходит тщательно и основательно:

- из квалифицированных профессионалов (по условиям труда) формируется Экспертный совет;

- принимаются заявки от предприятий – потенциальных участников конкурса – и начинается интернет–голосование с участием всех желающих пользователей Сети;

- по итогам голосования происходит формирование окончательных списков участников, представляющих самые разнообразные сферы деятельности;

- все претенденты оцениваются представителями Экспертного совета, после чего выбираются лучшие из них.

Ключевыми критериями при выборе победителя станут условия труда, способы денежной мотивации, реальность обучения сотрудников, их профессионального и карьерного роста, наличие и состав социального пакета.

Принять участие в конкурсе просто: нужно до 10 сентября 2017 г. заполнить и подать особую форму-заявку. Кроме того, участником может стать компания, которую Экспертный совет имеет право самостоятельно включить в список, благодаря их высокому статусу на рынке труда.

Более детально о самом мероприятии, существующих номинациях сроках прохождения каждого этапа можно узнать в Положении о конкурсе, или на странице сайта.