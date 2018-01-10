Обращение в редакцию

«День Независимости-2018»

  1. Главная
  2. Эфир
  3. Акции

«День Независимости-2018»

news_2018-07-04-lisovskaya_i_sokolovskiy.jpg

На главной праздничной площадке города в День Независимости Республики Беларусь свою программу представили радиостанция 107,4 FM и Первый городской телеканал. 2-часовое шоу уже  по традиции оказалось одним из самых массовых и транслировалось в прямом эфире Первого городского телеканала.

Тематику своей  праздничной программы радиостанция 107,4 FM и Первый городской меняют ежегодно. В этом году ставку сделали на финалистов народного проекта «Битва талантов», и  по-настоящему талантливых  гомельчан представили  на главной городской площадке. 

Хедлайнерами праздника стала легендарная группа «Нутэки», которую слушатели 107,4 FM выбрали посредством голосования. Лидеры ротаций белорусских и российских каналов, лидеры чартов «Айтюнс» подарили Гомелю профессиональное  музыкальное шоу.

Видео (Первый городской телеканал).

4 июля, 2018