«День Независимости-2018»
На главной праздничной площадке города в День Независимости Республики Беларусь свою программу представили радиостанция 107,4 FM и Первый городской телеканал. 2-часовое шоу уже по традиции оказалось одним из самых массовых и транслировалось в прямом эфире Первого городского телеканала.
Тематику своей праздничной программы радиостанция 107,4 FM и Первый городской меняют ежегодно. В этом году ставку сделали на финалистов народного проекта «Битва талантов», и по-настоящему талантливых гомельчан представили на главной городской площадке.
Хедлайнерами праздника стала легендарная группа «Нутэки», которую слушатели 107,4 FM выбрали посредством голосования. Лидеры ротаций белорусских и российских каналов, лидеры чартов «Айтюнс» подарили Гомелю профессиональное музыкальное шоу.
Видео (Первый городской телеканал).
4 июля, 2018