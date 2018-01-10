«День Независимости-2018»

На главной праздничной площадке города в День Независимости Республики Беларусь свою программу представили радиостанция 107,4 FM и Первый городской телеканал. 2-часовое шоу уже по традиции оказалось одним из самых массовых и транслировалось в прямом эфире Первого городского телеканала.

Тематику своей праздничной программы радиостанция 107,4 FM и Первый городской меняют ежегодно. В этом году ставку сделали на финалистов народного проекта «Битва талантов», и по-настоящему талантливых гомельчан представили на главной городской площадке.

Хедлайнерами праздника стала легендарная группа «Нутэки», которую слушатели 107,4 FM выбрали посредством голосования. Лидеры ротаций белорусских и российских каналов, лидеры чартов «Айтюнс» подарили Гомелю профессиональное музыкальное шоу.

Видео (Первый городской телеканал).

4 июля, 2018