«День радио – 2019»

И в свой профессиональный праздник ведущие радио 107,4 FM слушателей на любимой частоте удерживали без труда.

Поклонникам волны хорошего настроения необходимо было собрать один из слоганов радиостанции по буквам, разбросанным по всему эфирному дню. Самым внимательным и усидчивым раздавались билеты на предстоящий концерт группы «Сплин».

Нескучно было и автомобилистам. Те, у кого в номерном знаке автомобиля значится хотя бы две цифры из частоты радиостанции, могли запросто получить призы от официального дилера Ravon в Гомеле. Необходимо было оказаться в числе самых быстрых и приехать на 9-й километр Черниговского шоссе, где сегодня множество достойных авто-предложений и не только.

Сегодня радио 107,4 FM по популярности в области – в числе лидеров. Радиостанция, которая первой в стране провела круглосуточный марафон, впервые организовала Международный фестиваль театров огня, запустила единственную в стране региональную народную премию «Любимый город», продолжает развивать проекты с приставкой «впервые». Мало сегодня найдется в Беларуси редакций, которые не покупают ни одной программы, а как 107,4 FM выдают исключительно авторский контент, развивают игровой формат с часовыми ток-шоу с участием слушателей, знатоков-интеллектуалов, юмористов, психологов и даже имидж-стилистов. Потому что для этой команды профессионалов, как и для самого радио, нет ничего невозможного.

11 мая, 2019.

Видео (Первый городской телеканал).