К празднику Хэллоуин, уходящему своими корнями в глубину веков и традиции древних кельтов, на радио совместно с сетью парикмахерских и салонов красоты «Локон», провели нестандартную фото-акцию «Кудрявый боб».

Она доказала, что красота – страшная сила, а все неудачные прически можно перевести в плоскость смешного. К празднику, который давно перестал считаться страшным, в семейном архиве огромного числа радиослушателей нашлось немало фотографий с неудачными и забавными прическами. Некоторые участники пошли еще дальше и организовали веселые фото-сессии и эксперименты с шевелюрой специально под акцию. Самую «креативную» прическу выбрал оргкомитет.

Победительницей стала Ирина Науменко с умилительной фотографией младшей дочери Насти. К слову, волосы малышке ни тогда, ни сейчас специально не начесывают – «от природы непослушные», шутит мама, которая пришла в салон «Профи-стиль» за заслуженным призом – сертификатом на сумму 50 рублей.

В сети «Локон» и, в частности, в салоне «Профи-стиль», на Советской, 5, работает команда настоящих профессионалов, парикмахеров,мастеров ногтевого сервиса, косметиков и массажистов. Своих клиентов здесь непросто постоянно удивляют, а балуют новыми акциями, бонусами по дисконтной карте и иными специальными предложениями на различные виды услуг.

К слову, в ноябре в салоне красоты «Профи-стиль» сети «Локон» действует специальная акция для любителей сложного окрашивания. Создать неповторимый стиль и просто отлично восстановиться с радостью помогут профессионалы – неоднократные участники и призеры Республиканских и Международных конкурсов парикмахерского искусства.

1 ноября, 2018.

Видео (Первый городской телеканал).