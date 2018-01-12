1 апреля, в День юмора и смеха, в эфире 107,4 FM и на улицах города состоялся настоящий «Лосиный тест» для тех, кто за рулем! Его партнером выступила СТО «Виса Моторс», что в Гомеле, на Шилова, 4

Со всяческими веселыми заданиями приставал к автомобилистам города главный герой радиоакции «Лосиный тест». И если в среде автомобилистов «Лосиный тест» – это испытание автомобилей на устойчивость во время экстремальных манёвров, то в юмористическом проекте главный герой тестировал на юмор гомельчан и заодно проверял, на какой частоте настроен приёмник в остановившемся автомобиле. В случае меткого попадания Лось вручал призы от СТО «Виса Моторс».

С самого старта акция вызвала ажиотаж. Не нарушая правил дорожного движения, автомобилисты устремлялись по обозначенным в эфире координатам и рассказывали Лосю шутки, анекдоты или истории из жизни.

Хочется надеяться, что только положительные эмоции у участников оставит акция 107,4 FM «Лосиный тест», а еще – желание стараться находить в нашей жизни как можно больше позитивных моментов. Ну а подарки СТО «Виса Моторс» будут напоминать о заботе о своем автомобиле. К слову, в Гомеле, на Шилова, 4, предложат профессиональное решение любых автозадач оперативно и качественно.

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1 апреля, 2021.