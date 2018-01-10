«Ночь музеев в галерее»

«Ночь музеев в картинной галерее Г.Х. Ващенко» в этом году прошла в новом формате уютного вечернего пикника. Его организаторами выступили радио 107,4 FM, Первый городской телеканал, картинная галерея Гавриила Харитоновича Ващенко и коммунальное унитарное предприятие «Кинотавр».

Капризная погода не помешала празднику на Карповича, 4. Вечерний оpen air под названием «Кино-арт» собрал огромное количество поклонников киноискусства. Как и было обещано, кино делали, кино читали и слушали, кино смотрели, в кино играли.

Площадка Гомельского филиала Московской школы телевидения собрала желающих обучаться у известного сценариста и продюсера Олега Мастича. Кастинг проходил в форме нескучных интерактивных викторин и перфомансов.

Принять участие в реальной киносъемке, познакомиться с работой профессиональных гримеров и даже потрогать реквизит, который бывал на реальных съемочных площадках, можно было на площадке киношколы Андрея Полупанова.

В залах картинной галереи тоже было многолюдно. К нашумевшим выставкам Сальвадора Дали и «100 чудес света» гомельчане интерес не теряют. К тому же в рамках мероприятия были подведены итоги конкурса видеороликов «Ты Первый на Первом!». Первое место в проекте, приуроченном к Году малой Родины, заняла жительница поселка Красное Гомельского района Юлия Цурко. В своем ролике «Мая радзіма пачынаецца тут» девушка выступила и сценаристом, и оператором. К слову, победительница конкурса получила не только памятные призы и диплом, но и сертификат на бесплатное обучение в Московской школе телевидения.

Вместо привычного фейерверка – голуби, вместо фанфар – неподражаемый детский смех. К вечеру подвижная и творческая атмосфера дополнилась уютным просмотром кино на свежем воздухе.

22 мая, 2018.