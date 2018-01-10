В свой 17-й день рождения, одна из ведущих радиостанций региона – 107,4 FM – не только запустила в эфир новые проекты и шоу, но и устроила автомобильную акцию «Охота на лис».

Радиостанция 107,4 FM, работающая в формате живого, говорящего и игрового радио, и в свой день рождения не закрылась в эфирной студии. Ведущие утреннего эфира Настя Лисовская и Саша Соколовский отправились на комфортабельном автомобиле «Лифан» на улицы города, чтобы вычислять автомобилистов, настроенных на 107,4 FM

С первых же минут акция превратилась в радиоперехват. Слушатели ловко вычисляли маршрут по заданным в эфире координатам и перехватывали машину с ведущими прямо на дороге.

Под бдительным оком Госавтоиспекции, не нарушая правил дорожного движения, автомобиль, везущий подарки в честь дня рождения 107,4 FM, уже через 20 минут старта акции был настолько узнаваем, что ведущим любимой волны сигналили, за ними охотились, вручали подарки и жаркие объятия. Некоторые слушатели даже с колясками устремлялись на перехват – а что, тоже транспортное средство, смеялись они, выходя в прямой праздничный эфир.

На 107,4 FM работают люди талантливые и неравнодушные, для которых ежедневная, активная обратная связь со слушателями – показатель эфирных стараний. А подобного рода акции и вовсе надолго согревают душу и заставляют двигаться вперед, чтобы не разочаровать любимого слушателя.

2 сентября, 2018