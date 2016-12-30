Обращение в редакцию

Множество праздничных мероприятий ожидает гомельчан в новогодние дни. Так, на площади Ленина по 7 января...
Множество праздничных мероприятий ожидает гомельчан в новогодние дни. Так, на площади Ленина по 7 января...
1 января с 00:00 до 05:00, организованы дополнительные рейсы на автобусных и троллейбусных маршрутах.
С 30 декабря 2016 года по 1 января 2017 года изменен режим работы торговых объектов областного центра.
Представители радио 107, 4 FM и Первого городского телеканала побывали в Гомельском городском соцпедцентре.
Символ наступающего года изобразил известный в стране шаржист, друг нашей радиостанции Анатолий Щеголев.
В последнюю неделю 2016-го наших слушателей ждет еще один новогодний сюрприз – игра «Мелодии судьбы».