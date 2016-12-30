Обращение в редакцию

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Вниманию слушателей! У нас изменился адрес интернет трансляции! Обновите ваши плейлисты!

Послушать радио 107,4 FM Гомель можно и в интернете. Для прослушивания вам потребуется проигрыватель умеющий воспроизводить потоковое аудио в формате AAC+. Для этого подходит RadioScreamer или WinAmp с установленным плагином AAC. Также можно слушать вещание в проигрывателе AIMP.



Трансляция для всех ведется с адреса http://gomeltv.by:2015/gomelradio.m3u, формат вещания AAC+ 64 кбит/с стерео 44.1 кгц.

Приятного вам прослушивания!