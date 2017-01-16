Обращение в редакцию

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06:50 «Новости»
07:50 «Новости»
08:50 «Новости»
09:50 «Новости»
10:50 «Новости»
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В Гомеле встретили старый новый год по всем правилам
16 января, 2017

Праздничные гуляния состоялись на главной площади города. Здесь, перед тем как отправиться щедровать,..

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Всемирный день снега массово отпраздновали в Гомеле
16 января, 2017

Спортивные мероприятия, посвященные Всемирному дню снега, прошли в Гомеле, в заречной зоне реки Сож.

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Окунуться в прорубь на Крещение: большой выбор мест
15 января, 2017

Купели на крещение будут организованы на набережной Сожа вблизи Свято-Петро-Павловского собора. Также...

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В Гомеле пройдет второй фестиваль света «GoLF– 2017»
12 января, 2017

Это  мероприятие, не имеющее аналогов в Беларуси, родилось по следам ежегодного фестиваля театров огня ГОФФ.

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Встречаем Новый год новыми программами и ротациями
8 января, 2017

Утреннее шоу «Разбудильники» представляет новую рубрику «Прокат». Ежедневно приходят музыкальные новинки...

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Радио 107,4 FM представляет маленький Диснейленд
6 января, 2017

В субботу, 14 января, Гомельский городской центр культуры (Ирининская,16) превратится в маленький диснейленд.

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