Обращение в редакцию

Праздничные гуляния состоялись на главной площади города. Здесь, перед тем как отправиться щедровать,..
Праздничные гуляния состоялись на главной площади города. Здесь, перед тем как отправиться щедровать,..
Спортивные мероприятия, посвященные Всемирному дню снега, прошли в Гомеле, в заречной зоне реки Сож.
Купели на крещение будут организованы на набережной Сожа вблизи Свято-Петро-Павловского собора. Также...
Это мероприятие, не имеющее аналогов в Беларуси, родилось по следам ежегодного фестиваля театров огня ГОФФ.
Утреннее шоу «Разбудильники» представляет новую рубрику «Прокат». Ежедневно приходят музыкальные новинки...
В субботу, 14 января, Гомельский городской центр культуры (Ирининская,16) превратится в маленький диснейленд.