Обращение в редакцию

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15:50 «Новости»
16:50 «Новости»
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06:50 «Новости»
07:50 «Новости»
08:50 «Новости»
09:50 «Новости»
10:50 «Новости»
11:50 «Новости»
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Школьники Гомеля получили мастер-класс по плаванию
9 января, 2017

Мастер-класс от двукратной вице-чемпионки Олимпийских игр 2012 года и бронзового призёра Олимпиады-2016...

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Тимуровские штабы экстренно созданы в каждом районе
9 января, 2017

Помочь пожилым людям в связи с прошедшими обильными снегопадами, вызвались пионеры-тимуровцы и волонтеры.

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Красный Крест в морозы помогает пожилым и одиноким
8 января, 2017

Ввиду устоявшихся морозов областная организация БОКК проводит кампанию по оказанию помощи пожилым людям.

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Встречаем Новый год новыми программами и ротациями
8 января, 2017

Утреннее шоу «Разбудильники» представляет новую рубрику «Прокат». Ежедневно приходят музыкальные новинки...

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Радио 107,4 FM представляет маленький Диснейленд
6 января, 2017

В субботу, 14 января, Гомельский городской центр культуры (Ирининская,16) превратится в маленький диснейленд.

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Январь в истории нашего радио: мир действительно тесен
4 января, 2017

Вспомнить первый месяц года в истории КУП «Гомельского городского радио» нам поможет «Машина времени»...

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