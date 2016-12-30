Обращение в редакцию

Музыка в эфире

Вся музыка

Сетка вещания передач

07:50 «Новости»
09:50 «Новости»
11:50 «Новости»
13:50 «Новости»
15:50 «Новости»
16:40 «Pawer Hit»
17:50 «Новости»
19:50 «Новости»
20:40 «Pawer Hit»
06:50 «Новости»
07:50 «Новости»
08:50 «Новости»
09:50 «Новости»
10:50 «Новости»
11:50 «Новости»
12:50 «Новости»
13:50 «Новости»
14:50 «Новости»
15:50 «Новости»
16:50 «Новости»
17:50 «Новости»
18:50 «Новости»
19:50 «Новости»
06:50 «Новости»
07:50 «Новости»
08:50 «Новости»
09:50 «Новости»
10:50 «Новости»
11:50 «Новости»
12:50 «Новости»
13:50 «Новости»
14:50 «Новости»
15:50 «Новости»
16:50 «Новости»
17:50 «Новости»
18:50 «Новости»
19:50 «Новости»
06:50 «Новости»
07:50 «Новости»
08:50 «Новости»
09:50 «Новости»
10:50 «Новости»
11:50 «Новости»
12:50 «Новости»
13:50 «Новости»
14:50 «Новости»
15:50 «Новости»
16:50 «Новости»
17:50 «Новости»
18:50 «Новости»
19:50 «Новости»
06:50 «Новости»
07:50 «Новости»
08:50 «Новости»
09:50 «Новости»
10:50 «Новости»
11:50 «Новости»
12:50 «Новости»
13:50 «Новости»
14:50 «Новости»
15:50 «Новости»
16:40 «Pawer Hit»
16:50 «Новости»
17:50 «Новости»
18:50 «Новости»
19:50 «Новости»
20:40 «Pawer Hit»
07:50 «Новости»
09:50 «Новости»
11:50 «Новости»
13:50 «Новости»
15:00 «Мысли вслух»
15:50 «Новости»
16:40 «Pawer Hit»
17:50 «Новости»
19:50 «Новости»
20:40 «Pawer Hit»
07:50 «Новости»
09:50 «Новости»
11:50 «Новости»
13:50 «Новости»
15:50 «Новости»
17:50 «Новости»
19:50 «Новости»
Гомельчане смогут ярко и весело отметить Новый год
30 декабря, 2016

Множество праздничных мероприятий ожидает гомельчан в новогодние дни. Так, на площади Ленина по 7 января...

Читать далее
Будут дополнительные рейсы общественного транспорта
30 декабря, 2016

1 января с 00:00 до 05:00, организованы дополнительные рейсы на автобусных и троллейбусных маршрутах.

Читать далее
Режим работы магазинов Гомеля с 30 декабря по 1 января
30 декабря, 2016

С 30 декабря 2016 года по 1 января 2017 года изменен режим работы торговых объектов областного центра.

Читать далее
Сладкие подарки детям вручили сотрудники нашей ТРК
29 декабря, 2016

Представители радио 107, 4 FM и Первого городского телеканала побывали в Гомельском городском соцпедцентре.

Читать далее
Теперь есть кому прокричать: «Не проспи Новый год!»
28 декабря, 2016

Символ наступающего года изобразил известный в стране шаржист, друг нашей радиостанции Анатолий Щеголев.

Читать далее
Оставайтесь с нами на праздничной новогодней волне!
23 декабря, 2016

В последнюю неделю 2016-го наших слушателей ждет еще один новогодний сюрприз – игра «Мелодии судьбы».

Читать далее