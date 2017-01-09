Обращение в редакцию

Мастер-класс от двукратной вице-чемпионки Олимпийских игр 2012 года и бронзового призёра Олимпиады-2016...
Мастер-класс от двукратной вице-чемпионки Олимпийских игр 2012 года и бронзового призёра Олимпиады-2016...
Помочь пожилым людям в связи с прошедшими обильными снегопадами, вызвались пионеры-тимуровцы и волонтеры.
Ввиду устоявшихся морозов областная организация БОКК проводит кампанию по оказанию помощи пожилым людям.
Утреннее шоу «Разбудильники» представляет новую рубрику «Прокат». Ежедневно приходят музыкальные новинки...
В субботу, 14 января, Гомельский городской центр культуры (Ирининская,16) превратится в маленький диснейленд.
Вспомнить первый месяц года в истории КУП «Гомельского городского радио» нам поможет «Машина времени»...