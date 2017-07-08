«Автоледи на дороге»

Акцию по выявлению доброжелательных автомобилистов провели радиостанция 107,4 FM и автоцентр «Олимп Авто».

Сегодня леди за рулем автомобиля – ситуация заурядная, как и дама на сломавшемся авто, особенно, когда машина из ретро-коллекции. На дорогих сердцу красных «жигулях» и помогала Виктория Гардт организаторам акции вычислять доброжелательных автомобилистов на дорогах Гомеля. Финалистка конкурса «Автоледи – 2017» и просто очаровательная девушка искусно изображала поломку, а в эфире 107,4 в подсказку водителям озвучивались координаты нахождения автомобиля с неисправностью. Самым быстрым и доброжелательным доставались сертификаты на обслуживание автомобиля на сумму 50 рублей на мойку в автоцентре «Олим-Авто».

Интересное наблюдение – мужчины с женщинами в салоне своего автомобиля не спешили на помощь к девушке, стоящей под палящим солнцем. Среди откликнувшихся были в основном временно неженатые или мужчины с детьми. Случалось, что на помощь приезжали велосипедисты. А некоторые автомобилисты так увлеклись игрой, что напрочь изменили маршрут своего выходного дня. В числе таковых были и девушки.

В ходе акции «Леди на дороге» выяснилось, что среди слушателей 107,4 FM немало доброжелательных автомобилистов, которых теперь рады видеть в числе клиентов современного автоцентра на Олимпийской, 21.

7 августа, 2017.