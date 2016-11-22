Чемпионат по поеданию бургеров

В день юмора и смеха радиостанция 107,4 FM провела чемпионат по скоростному поеданию бургеров. Финальному поединку предшествовал отборочный тур в эфире нашей радиостанции. Участникам съедобной викторины необходимо было правильно ответить на вопросы и убедить ведущего в своих гастрономических способностях... Для одних задача расправиться с немаленьким блюдом стала трудноразрешимой, для других же – минутным делом. Причем в буквальном смысле. За одну минуту 32 секунды с чикенбургером разделался победитель – постоянный участник радиовикторин и спортсмен Артур Старовойтов (на снимке - слева).