Ведущие утреннего шоу 107,4 FM «Первая пара» завершили модную акцию «Делай как я», проведенную совместно с магазином модной одежды «Тренд». Именно здесь и состоялось подведение итогов и награждение победителей акции. Говорящее название «Делай как я» носит одна из многочисленных рубрик утреннего шоу. Ведущие снимают незатейливые видеоролики для социальных сетей, которые впоследствии предлагают повторить слушателям радио 107,4 FM. В этот раз Настя Лисовская и Саша Соколовский отправились в магазин одежды «Тренд», где собрали себе несколько модных летних образов и предложили слушателям последовать их примеру. Участники акции в течение двух недель высылали свои фотографии в группу ВКонтакте gomelradio.by и боролись за получение сертификатов на покупку одежды на 20, 30 и 40 руб. На днях были подведены итоги, и победители смогли обновить свой гардероб к лету.

5 июня, 2017

Ведущие радио 107,4 FM и администратор магазина «Тренд»​ Людмила Григорьева

Ведущие утреннего шоу Анастасия Лисовская и Александр Соколовский

Участницы акции Юлия Дейкун и Екатерина Новик