«День города – 2017»

Площадка на Новой набережной, без преувеличения, стала не только одной из самых ярких, но и массовых по посещаемости. По информации УВД облисполкома, к 8 вечера более 5 тысяч человек пришли на программу, организованную радиостанцией 107,4 FM и Первым городским телеканалом. По традиции, радиоведущие весело включили настроение. Вместе с гомельчанами виртуально прогуливались по улицам любимого города, вспоминали известных земляков, пританцовывали под белорусские песни группы «Кава» и погружались в светодиодные иллюзии. Весь вечер работали живые камеры, направленные на влюбленных, что делало атмосферу еще теплее. А на выступлении хедлайнеров праздника – популярной белорусской группы «Без билета» – Гомель и вовсе слился в едином музыкальном порыве. Праздник прошел в формате любви и объединения. Финальным его аккордом стал 7-минутный яркий фейерверк.

Фото: «Гомельские ведомости».

18 сентября, 2017.