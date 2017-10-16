Акция «День красоты для мам» стартовала в прямом эфире радиостанции 107,4 FM за неделю до праздника. Любой желающий мог дозвониться в студию дневного шоу «Зефир» и выиграть пригласительный билет для своей мамы или супруги. Желающих подарить столь оригинальный подарок было немало. Непосредственно в День матери 5 очаровательных финалисток проекта отдались в руки заботливых стилистов, имиджмейкеров, визажистов, чтобы получить профессиональный совет, примерить новый образ и ощутить заряд позитива в свой праздник. Пока участницы экспериментировали, пришедшие на праздник не скучали. Творческие зоны, музыкальные подарки и модные показы, а также психологическая постановка от "Меридиана Надежды" стали приятным дополнением. Для участниц же это был день незабываемого преображения, а для некоторых даже новой ступенькой к обновлению. Ведь ни для кого не секрет, что в потоке будничной суеты и заботах о семье мамы зачастую так мало времени посвящают себе.

Видео (с отметки 11:17).

17 октября, 2017.