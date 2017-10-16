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«День красоты для мам»

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«День красоты для мам»

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Акция «День красоты для  мам» стартовала в прямом эфире радиостанции 107,4 FM за неделю до праздника. Любой желающий мог дозвониться в студию дневного  шоу «Зефир» и выиграть пригласительный билет для своей мамы или супруги. Желающих подарить столь оригинальный подарок было немало. Непосредственно в День матери 5 очаровательных финалисток проекта отдались в руки заботливых стилистов, имиджмейкеров, визажистов, чтобы получить профессиональный совет, примерить новый образ и  ощутить заряд позитива в свой праздник. Пока участницы экспериментировали, пришедшие  на праздник не скучали. Творческие зоны, музыкальные подарки и  модные показы, а также  психологическая постановка от "Меридиана Надежды" стали приятным дополнением. Для участниц же это был день  незабываемого  преображения, а для некоторых  даже новой ступенькой к обновлению. Ведь ни для кого не секрет, что в потоке будничной суеты и заботах о семье мамы зачастую так мало времени посвящают себе.

Видео (с отметки 11:17).

17 октября, 2017.