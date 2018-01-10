«День красоты для мам» – акция, ставшая уже традиционной. В торговом центре «Секрет» ежегодно в День матери она собирает немало желающих стать моделями или свидетелями настоящего преображения. В главной роли – женщина, которая в потоке повседневной суеты и заботах о близких, желает оставаться неотразимой. Стилисты, визажисты, фотографы, косметологи академии моды Марины Кабадарян, бессменной ведущей модной программы на 107,4 FM, имеют достаточный арсенал не только косметических средств, но и опыта и знаний.

Пригласительный билет на акцию могла выиграть любая женщина. Некоторым такой сюрприз преподнесли дети.

Все женщины, для которых этот день стал новым стартом в преображении, могут впоследствии обучаться в академии моды Марины Кабадарян «ловить стиль и особое настроение».

Видео (Первый городской телеканал).

15 октября, 2018.