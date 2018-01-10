«День радио с Lifan»
В свой профессиональный праздник радио 107,4 FM не принимает, а раздаёт подарки! Как только первые из них были вручены, автомобиль «Лифан» менял свое расположение. Координаты иожно было услышать в дневном эфире Ольги Кашевар. Немало порций улыбок, призов и хорошего настроения было отдано нашим слушателям! «Первая пара» в лице ведущих утреннего шоу Анастасии Лисовской и Александра Соколовского в свой профессиональный праздник постоянно были в движении.
Видео (Первый городской телеканал).
7 мая, 2018.