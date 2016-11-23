ГОФФ – 2016

Одним из самых ярких и, безусловно, масштабных событий на Гомельщине является Международный фест театров огня «ГОФФ». По традиции, этот открытый для всех и светлый праздник проходит ежегодно в сентябре, в День рождения Гомеля. Его вдохновителем и организатором на протяжении 7-летней истории являются гомельская радиостанция 107,4 FM и Народный любительский коллектив Республики Беларусь театр огня «Атэш», при поддержке Гомельского городского исполнительного комитета.

География театров огня, которые представляют на открытой площадке свои огненные спектакли, невероятно широка. На «ГОФФ» с радостью приезжают укротители огненной стихии не только из Беларуси, России и Украины, но и из дальнего зарубежья, например, Шри-Ланки и Франции. Фестиваль всегда величественный по количеству участников, разнообразию огненного реквизита и количеству желающих посмотреть настоящее огненное и световое шоу.

Сентябрь 2016 г.

