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«Love-мобиль-2016»

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«Love-мобиль-2016»

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В преддверии Дня всех влюбленных творческая команда Центра моды и красоты «Хрустальная Нимфа», совместно с Первым городским телеканалом и радиостанцией  107,4 FM, подготовила трогательные поздравления для гомельчан. Акция «Love-мобиль» стартовала много лет назад и в канун  Дня святого Валентина проходит ежегодно на улицах любимого города. Празднично украшенный автомобиль с настоящими «ангелами» и съемочной группой Первого городского телеканала на борту (на снимке – наш корреспондент Александр Соколовский с «ангелами») и в этот раз отправился на поиски самых влюблённых.