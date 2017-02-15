«Love-мобиль – 2017»

13 и 14 февраля 2017 года в Гомеле проходила ежегодная акция ко Дню всех влюбленных. В течение двух дней модели центра моды и красоты «Хрустальная Нимфа» в костюмах «ангелов» при поддержке Первого городского телеканала и радио 107.4 FM поздравляли жителей Гомеля с праздником всех влюблённых. На украшенном микроавтобусе «Love-мобиль» модели совместно со съемочной группой Первого городского и ведущим радио 107,4 FM Михаилом Садовским искали влюбленные пары на улицах города. Девушки поздравляли влюблённых, наши корреспонденты брали интервью, также вручались сувениры от организаторов и партнёров акции. А самой интересной паре, которая покорила сердца организаторов своей невероятной историей любви, предоставлен главный подарок. Самой яркой и трогательной парой стали Евгений и Екатерина Леньшины. В студии прямого эфира в гостях у Лены Лагуновой они прошли нехитрые испытания и получили главные призы от организаторов.