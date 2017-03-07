«Мировая теща»

На протяжении недели женатые мужчины региона дозванивались в эфир 107,4 FM, чтобы за 30 секунд рассказать всю правду о своей теще. В студии накалялась телефонная линия от желающих нахваливать свою тещу так, чтобы все поверили, что именно она претендует на право быть «Мировой тещей области». По условиям акции, партнеры игры – представители спа-салона «Мироку» выбрали лучшую «хвалебную речь зятя» и определили тещу-победительницу. В преддверии праздника в радиостудии появился самый убедительный зять региона- Станислав Шевцов. Правда, его занятая теща делегировала полномочия себя представлять родственнице – Тамаре Константиновне, тоже теще со стажем. Как выяснилось в процессе эфира, Станислав Шевцов знаки внимания своей теще оказывает не только по праздникам. Директор спа-центра «Мироку» Ирина Макаренко поздравила победителя и передала мировой теще сертификат в мир релакса и красоты под названием «Мироку», в Гомеле на Советской, 42.

7 марта, 2017