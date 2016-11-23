В Гомеле международная акция «Ночь музеев» началась с яркого зрелища в картинной галерее Ващенко. Сотни гомельчан буквально погрузились в атмосферу искусства в разнообразных формах. Ночь музеев – акция, которая проводится культурными учреждениями всего мира и позволяет посетителям по-новому взглянуть на искусство в привычном понимании. Новые жанры, смелые творческие эксперименты, инсталяции и перфомансы – все это призвано заинтересовать, удивить, увлечь даже людей, которые ценителями искуства не являются. Картинная галерея Ващенко совместно с радиостанцией 107,4 FM и Первым городским телеканалом предложила жителям и гостям города своеобразный творческий эксперимент. Смешение, казалось бы, несовместимого: средневековые рыцари в доспехах и современные развлекательные технологии мобильная фотокабина и очки виртуальной реальности, сказочные персонажи и народные умельцы, мастер-классы и угощения для больших и маленьких. Для родителей и детей была предусмотрена большая игровая площадка с горками, зоной для творчества. Судя по количеству детей и улыбкам на их лицах, можно уверенно заявить, что их знакомство с галереей Ващенко прошло на положительной ноте. Сама же галерея настежь распахнула двери всем желающим, посещение действующих экспозиций для некоторых стало первым знакомством с миром живописи. В этот вечер со сцены звучала только качественная музыка: гости праздника смогли окунуться в атмосферу джаза, блюза и этно. Свое творчество дарили известные коллективы: «Стары Фальварак»,«Pink Cadillac»,«Vasabi jazz band» и «Диксиленд белицкий». Бурную энергию танца подарила образцовая студия танца «Леджи», участницы которой в очередной раз предстали в довольно необычных образах. Подарки от организаторов не заканчивались – впервые гомельский зритель увидел неоновое и цирковое представление «Крэсiва», световое шоу от компании «Музторгсервис». Вечерний сумрак языками пламени разогнали артисты гомельского театра огня «Атеш». Завершил праздник яркий и красочный фейерверк. Череда мероприятий «Ночь музеев» в Гомеле продолжилась во Дворце Румянцевых и Паскевичей и Музее истории города Гомеля.

18 мая, 2015