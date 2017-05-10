Уже четвёртая по счёту Ночь музеев развернулась на базе картинной галереи Ващенко при поддержке радио 107,4 FM и Первого городского телеканала. Площадкой для акции стали как сами выставочные залы галереи, так и территория под открытым небом. Как известно, 2017 год объявлен в нашей стране годом науки, поэтому и акцию назвали «Наука-Art». Гостям Ночи Музеев были представлены различные научные разработки гомельских студентов из разных учреждений образования. Это решения в сфере беспилотных летательных аппаратов, управляемой робототехники, альфа экзоскелетов и многого другого. По соседству с научными разработками расположились и творческие площадки: мастер-классы по изобразительному искусству, керамике, лозоплетению, татуировке. Всего в нынешней Ночи музеев было задействовано около 300 человек. С самого начала акции и в течение всего вечера на специально выстроенной сцене выступали участники популярного проекта радио 107,4 FM «Свои люди», среди которых можно было услышать легендарные белорусские группы «Бан-Жвірба», «Ятата», «Стары фальварк». С наступлением темноты, зрители смогли насладиться световым шоу. Научно-фантастическая программа с участием эквилибра на колесе и гимнаста на горящем фонаре добавили ещё больше таинственности в этот праздничный вечер. А выступление Артема Дорофеева, члена Российской ассоциации иллюзионистов, который представил на суд зрителей свой новый световой спектакль, стало достойным финалом акции «Ночь музеев» в галерее Ващенко.

20 мая, 2017