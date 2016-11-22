Non-stop-марафон

Они запускали в воздух квадрокоптер, следили за паукообразным гексоходом, делали татуировки, меняли под щёлканье ножниц свой имидж, слушали игру музыкантов на пиле, пытались сесть на шпагат вместе с йогом и упражнялись в силе. Всё это и не только в ходе круглосуточного нон-стоп марафона в День радио, телевидения и связи проделали ведущие радиостанции 107,4 FM. За 24 часа в студии побывали спортсмены, музыканты, писатели, представители самых необычных профессий и просто увлечённые люди. Так, о своих достижениях в прямом эфире рассказала единственная гомельчанка, участвующая в различных ралли Светлана Пацкевич, абсолютная чемпионка кубка Республики Беларусь по бодибилдингу и фитнесу 2014 года в номина- ции фитнес-бикини, чемпионка международного турнира по бодибилдингу и фитнесу IRON LION CUP 2016 Анастасия Шкрабкова, представители нового спортивного направления кроссфит Никита Козлов, Дмитрий Боровик и Ксения Левченко. Гостем марафона стал и участник Олимпиад в Пекине и Лондоне борец греко-римского стиля Тимофей Дейниченко. Истории, привезённые из занимательных путешествий, радиослушателям рассказал фотограф, член Российского географического общества Юрий Бирюков, секретами создания восхитительных образов поделились дизайнеры «Центра моды и красоты «Хрустальная Нимфа» Татьяна Кушнерова и Наталья Якутович. О своём историческом романе «Полоз и Белокрылка» слушателям поведала писательница Александра Ковалевская. А ближе к вечеру эфир наполнился звучанием приглашённых кавер-бендов Young Beavers, «ИНДИGО», «Глинтвейн», «Б-52», Dack Janiels и ROCKBERRIES. Те же, кому было мало услышать своих любимых радио- ведущих в компании замечательных гостей, могли их ещё и увидеть во время онлайн-трансляции шоу в сети интернет и в эфире Первого городского телеканала. А на финишной прямой нон-стоп-марафона самой активной радиослушательнице Екатерине Цупиковой вручили в подарок набор аудиоаппаратуры. (Дмитрий Чернявский, «ГВ», 14.05.2016).

8 мая, 2016