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«Пакет с пакетами»

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«Пакет с пакетами»

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Акция ко Дню торговли была проведена в рамках рубрики "Пакет с пакетами" шоу выходного дня. В эфире радиостанции разыгрывались испанские смесители ТЕКА. Свои призы победители получали в салоне  керамической плитки «Голден пирамид».   

Желающим получить  испанский смеситель ТЕКА необходимо было дозвониться в студию выходного эфира  107,4 ФМ и за 60 секунд упаковать  в воображаемый пакет как можно больше товаров от салона керамической плитки «Голден пирамид». Самые внимательные и активные собрались на Советской, 244. Некоторые слушатели, получив свои полезные призы, тут же, в салоне, присмотрели и другие необходимые для ремонта материалы. Благо, в «Золотой пирамиде» есть где развернуться.

Видео (с отметки 13:13).

1 августа, 2017