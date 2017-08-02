Акция ко Дню торговли была проведена в рамках рубрики "Пакет с пакетами" шоу выходного дня. В эфире радиостанции разыгрывались испанские смесители ТЕКА. Свои призы победители получали в салоне керамической плитки «Голден пирамид».

Желающим получить испанский смеситель ТЕКА необходимо было дозвониться в студию выходного эфира 107,4 ФМ и за 60 секунд упаковать в воображаемый пакет как можно больше товаров от салона керамической плитки «Голден пирамид». Самые внимательные и активные собрались на Советской, 244. Некоторые слушатели, получив свои полезные призы, тут же, в салоне, присмотрели и другие необходимые для ремонта материалы. Благо, в «Золотой пирамиде» есть где развернуться.

Видео (с отметки 13:13).

1 августа, 2017