Суть акции «Подвези ветерана» проста – оказать реальную, действенную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Все желающие могли воспользоваться услугами автомобилистов клуба, чтобы навестить ветеранов или подвести их. Диспетчеру клуба «Смотра Гомель» заявки поступали самые разные: кто-то желал проведать однополчан, других подвозили к месту торжественных мероприятий. Услугами участников акции воспользовались в городском объединении профсоюзов и в профсоюзном комитете Киновидеопроката – для того, чтобы навестить ветеранов войны и кино-отрасли. Цветы, подарки и музыкальные поздравления от гомельского барда Вячеслава Климовича получили и услышали ветераны, которые не скрывали слёз (на снимке – Иван Яковлевич Волошин). Стоит отметить, что желающих принять участие в акции «Подвези ветерана», подключиться к автоклубу и предоставить свой автомобиль, оказать услугу ветеранам, было немало.

10 мая, 2015