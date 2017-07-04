«Праздник у Ледового»

В новом формате танцевального марафона в этом году прошла праздничная программа радиостанции 107,4 FM и Первого городского телеканала. Призеры международных конкурсов, финалисты известных проектов, именитые коллективы и студии региона демонстрировали в течение практически двухчасового марафона лучшее из современной хореографии. Новая программа от народной студии современного танца «Fly», трижды золотого призера Международного конкурса «Новое поколение»; финалисты первого в стране интернет-проекта «Танцуй, Гомель»; команда «Скай мув», которая в этом году представит Гомель на фестивале «Славянский базар», и много других сюрпризов было представлено гомельчанам, которые, к слову, активно включались в танцевальные мастер-классы и баттлы. Казалось, многотысячная публика на площадке у Ледового дворца двигалась в одном ритме большого праздника. И ровно в 23.00 в таком же едином порыве Гомель подключился к республиканской акции «Споем гимн вместе». Руководители области и города, молодежь и ветераны, трудовые коллективы и счастливые семьи вместе исполнили главную песню страны.

4 июля, 2017