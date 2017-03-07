Финал акции «Сильный пол», организатором которой выступила радиостанция 107,4 FM, прошел в фитнес-клубе «Центральный». Акция была рассчитана на тех, кто не раз стирал ладони о гриф, жал стальную руку матерому бодибилдеру и спотыкался на беговой дорожке, оборачиваясь на красавицу в спортивной форме. Одним словом, на сильных духом и телом мужчин. Ведь им предстояло не только пройти эфирное испытание и правильно ответить на вопросы ведущего по здоровому образу жизни, но и показать себя во всей красе в финале акции, куда, соответственно, попали далеко не все.

После традиционного взвешивания участников финалистам акции предстояло пройти несколько состязательных этапов: подтягивание, жим штанги лежа и ее подъем на бицепс, толкание гантели и статическое упражнение «планка».

Слушатели следили за происходящим в фитнес-клубе «Центральный» в прямом эфире. Причем ведущий акции Игорь Веселов, чтобы не быть голословным, сам принял участие во всех испытаниях.

Главный приз-абонемент в фитнес-клуб «Центральный» выиграл сильнейший. Им стал постоянный участник радио-акций Максим Шкурко (на снимке крайний справа).

Акция «Сильный пол» стала ярким подтверждением тому, что в спорте, как и во всех начинаниях, главное – сделать первый шаг, проявить силу воли и мотивировать себя к занятиям. А дальше, как говориться, дело техники. Тем более, в фитнес-клубе «Центральный» созданы для этого все условия .

27 февраля, 2017