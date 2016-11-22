В редакцию Первого городского телеканала и радиостанции 107,4 FM пришло немало поздравительных телеграмм и открыток. А на смс-портал – более сотни поздравлений со всей области. Но только этим празднование не ограничилось. В свой профессиональный праздник редакция радио 107,4 FM провела акцию «Слухач», участниками которой стали наиболее активные слушатели радиостанции. Вооружившись внушительным количеством наклеек-стикеров с надписью «Здесь слушают 107,4 FM», Людмила Катерлина, Светлана Горушкина, Валерий Корбут, Александр Пузиков и Наталья Кравченко отправились по улицам любимого города, чтобы зафиксировать те места, где приёмники настроены на частоту 107,4. От чуткого уха слухачей никто не ушёл. Даже представить было сложно, что 150 стикеров разойдутся буквально за 40 минут. В местах обнаружения волны участникам акции необходимо было сделать фото – для пущего, так сказать, подтверждения. В 14.00 все слухачи благополучно добрались до эфирной студии, чтобы сдать фото-отчёт, поделиться впечатлениями и даже попробовать себя в роли ведущих. Как выяснилось, проблем по ходу акции у участников не возникло,107,4 ФМ – волна в городе популярная. Победительницей же стала Наталья Кравченко (на снимке вверху). Она расклеила максимальное количество стикеров. Призы и подарки от компании «Ингман мороженое», а также массу положительных эмоций в этот праздничный день получили все слухачи.

16 мая, 2015