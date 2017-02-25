Акцию для автомобилистов «Со скоростью звука» в День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь, 23 февраля 2017 года, провели радио 107,4 FM и автокомплекс «Автобаня». Для того, чтобы стать счастливым обладателем подарочного сертификата от автокомплекса «Автобаня», автомобилистам региона достаточно было иметь в номерном знаке своего автомобиля хотя бы 2 цифры из частоты радиостанции 107,4 FM и после старта, озвученного в эфире, оказаться в числе первых на Иногородней, где сегодня предоставляют уникальный спектр услуг. Не удивительно, что после условного сигнала к автокомплексу со скоростью звука, но соблюдая правила дорожного движения, устремились автомобилисты. Некоторые из участников, узнав об акции, следили за эфиром весь день, чтобы не пропустить заветный сигнал. Победителем акции «Со скоростью звука» стал Олег Луференко. Все финалисты акции «Со скоростью звука» получили подарочные сертификаты на услуги автокомплекса «Автобаня» и массу положительных эмоций в праздник настоящих мужчин, а радиостанция 107,4 FM – лишнее подтверждение своей популярности.