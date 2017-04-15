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«Спасибо деду за Победу»

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«Спасибо деду за Победу»

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Радио 107,4 FM и автоцентр «Олимп Авто» провели фото-акцию. По условиям акции необходимо было тематически украсить свой автомобиль к празднику и выслать в редакцию фотографию. Путем открытого голосования  слушатели выбирали победителей. 10 мая на Олимпийской, 21 наградили финалистов.

Акция «Спасибо деду за Победу» стартовала 3 мая и сразу после объявления в эфире вызвала массу откликов. Полторы тысячи комментариев и десятки фотографий прислали гомельчане в группы радиостанции 107,4 FM в социальных сетях. Решения в оформлении авто были найдены самые разные – от наклеек и флажков до семейного тюнинга гуашью.

Финалисты акции  Ирина Павлова, Екатерина Кутовская, Светлана Захаренко получили призовые сертификаты на услуги  в «Олимп Авто» на сумму 100, 70, 50 рублей, а также  на автомойку. Символично, что новый автоцентр открылся  такой знаковой и доброй акцией.

Новый автоцентр  «Олимп Авто» предоставляет клиентам полный комплекс современных услуг по обслуживанию автомобиля. 

10 мая, 2017

    

   