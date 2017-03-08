Настоящий ажиотаж на улицах города вызвала совместная акция радио 107,4 FM и LIFAN-центра в Гомеле «Весенняя охота на автомобиль». Интерес к акции в эфире 107,4 FM начали подогревать за неделю. Неудивительно, что к старту охоты 7 марта немало автомобилисток были готовы изменить свой маршрут в поисках брендированного автомобиля LIFAN с сотрудниками дилерского центра и радиоведущим Александром Соколовским на борту. Автомобиль LIFAN делал остановку в разных частях города, в эфире тут же озвучивались координаты его нахождения. Дамам за рулем предстояло в числе первых приехать на место, озвучить пароль «Весенняя охота на LIFAN»! и получить приятные подарки от LIFAN-центра в Гомеле.

7 марта, 2017