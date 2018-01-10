В день юмора и смеха радиостанция 107,4 FM, Первый городской телеканал и СТО “Виса Моторс” провели акцию “Леди на дороге”.

Она была рассчитана на вежливых автомобилистов, ведь, по условиям акции, по заданным в эфире координатам участникам необходимо было максимально быстро обнаружить условно неисправный автомобиль радиостанции и примчать на помощь прекрасной леди. К слову, роль автоледи с успехом сыграла обладательница титула “Мисс Гомель – 2019”, мастер парикмахерского искусства и спортсменка Полина Голомазова.

День юмора и смеха для проведения акции был выбран неслучайно. Во-первых, в традициях радиостанции 107,4 fM отмечать его нескучно, во-вторых, как известно, юмор и оптимизм – эффективные средства в борьбе с любыми вирусами. И если уж и заражаться в наше время, то лучше вежливостью и доброжелательностью. Что и продемонстрировали участники проекта.

На помощь многие гомельчане стремились намеренно, хотя некоторые останавливались и просто помочь. Самые вежливые и неравнодушные участники акции “Леди на дороге” получали призы – сертификаты от СТО “Виса Моторс” на полную диагностику автомобиля, в которую включены: диагностика ходовой части, компьютерная диагностика, диагностика кондиционера. На Шилова,4, в СТО «Виса Моторс» автомобилистам окажут высококвалифицированную помощь, все проблемы любого автомобиля решат оперативно и качественно. Не только финалисты акции «Леди на дороге» могут в этом убедиться лично.

Видео (Первый городской телеканал).

1 апреля, 2020.